Immigrati, Orfini: "Non comportiamoci come Salvini"

"Per carità, è appassionante il confronto tra Grillo e Zingaretti sul futuro. Ma non è che potremmo intanto occuparci del presente e assegnare un porto sicuro alle tre navi che lo chiedono da giorni? Smettiamola di comportarci come Salvini. #OceanViking #Openarms #aitamari". Così su Twitter Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico.