Ex Ilva, la Cisl: "Non accetteremo esuberi"

"Come Fim non accetteremo alcun esubero, questo deve essere chiaro al Governo ed Arcelor Mittal''. Lo afferma il segretario generale aggiunto della Fim Cisl Taranto -Brindisi, Biagio Prisciano, a proposito dell'incontro di ieri tra Arcelor Mittal e Governo sulla questione ex Ilva.



''Se il Governo italiano e ArcelorMittal intendono riavviare il dialogo, finalizzato alla salvaguardia degli impianti produttivi - continua - lo facciano pure, ma per noi è fondamentale ritirare la procedura ex articolo 47, il minimo per riprendere il dialogo e ripartire da quanto sancito al Mise poco più di un anno fa. Accogliamo favorevolmente ogni miglioria dal punto di vista ambientale e sotto il profilo della sicurezza, perché Taranto e i lavoratori hanno bisogno di tranquillità per una fabbrica ecosostenibile e sicura, che sia rispettosa di ambiente e salute".



"Taranto - continua Prisciano - con il suo territorio sta già pagando un prezzo alto in sotto il profilo occupazionale per via di una crisi che da anni ha messo in ginocchio il mondo produttivo e del lavoro. Abbiamo già visto chiudere tante aziende e tante famiglie penare, tenute in vita dagli ammortizzatori sociali. Per questo ribadiamo al Governo nazionale e ad ArcelorMittal la nostra posizione netta: nessun esubero. Il 6 settembre 2018 abbiamo firmato quell'accordo perché c'erano garanzie per tutti, ivi compresi gli attuali 1700 lavoratori in Cigs, attualmente in forza a Ilva in Amministrazione straordinaria, per i quali a fine piano c'è la garanzia di rientrare a lavoro''.