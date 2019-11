Governo, Salvini: "Italia ostaggio di litigiosi incapaci"

"Spero che si voti il prima possibile, stiamo studiando per farci trovare pronti. L'Italia è ostaggio di un gruppo di litigiosi incapaci, ma di litigio in litigio le fabbriche chiudono". Così Matteo Salvini, a Perugia per festeggiare con gli elettori umbri il risultato ottenuto alle scorse regionali, ha risposto a una domanda dei giornalisti sulla durata del governo giallo-rosso. Intanto, il leader della Lega pensa al voto in Emilia Romagna del 26 gennaio.



"Mi interessa che Lega e centro destra possano essere una possibilità di cambiamento reale, come lo sono stati in Umbria", ha detto. "Se si vince di un punto o di dieci punti, l'importante è cambiare".