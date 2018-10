A Bologna le Giornate Internazionali sulla Relazione Uomo-Animale

Al via a Bologna, a fine settimana, la VI edizione delle e Giornate Internazionali Sulla Relazione Uomo-Animale quest'anno dedicate al tema della socialità nelle diverse specie. Titolo dell'edizione è Il bene comune. Il comportamento sociale degli animali.



Accompagnati da importanti studiosi gli esperti si confronteranno sul tema della socialità nelle diverse specie "poiché mai come in questo momento storico abbiamo bisogno di riscoprire il valore della cooperazione verso un obiettivo comune e, in questo senso, gli animali hanno molto da insegnare".



L'appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 ottobre nella cornice del Convento San Domenico a Bologna. Per informazioni https://www.siua.it/gis-2018/