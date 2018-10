La TV italiana alla domenica nera….sera!!!

Casualmente, in quanto personalmente non amo e non guardo la televisione, domenica sera 21 ottobre, ahimè ho assistito, sia sulle reti TV nazionali che Mediaset, al solito teatrino moralbuonista e immigrazionista. Ma andiamo per ordine: su Raiuno l’ex sindaco di Riace, l’egocentrico Domenico Lucano, amante della sovraesposizione mediatica, si mette a fare la solita morale, ospite dal milionario e radical Fabio Fazio, entrambe “icone progressiste” ma, badate bene, con i soldi pubblici degli italiani. Spero presto che Fazio possa ospitare nel suo salotto, qualcuno/a vittima delle violenze delle “risorse”?? Almeno per par condicio!!! Invece su Italia 1 è ormai chiara la collocazione immigrazionista della trasmissione delle Iene. Difatti non vi è puntata dove non si racconti di africani maltrattati in Italia, dei viaggi della speranza da questi intrapresi, delle potenzialità che perdiamo, noi italiani, quando venditori ambulanti illegali senegalesi se ne tornano in Africa, vedi puntata delle Iene di qualche settimana addietro, insomma le solite retoriche e spesso deliranti, argomentazione da “pensiero unico” (anche contro le pistole di Feltri naturalmente) volte ad inculcare l’accoglienza di tutti per tutto a tutti. Domenica sera Le Iene hanno mandato in onda sia un servizio sul nigeriano che ha sventato una rapina a Milano definendolo esageratamente eroe nazionale (care Iene gli eroi sono ben altri…!!) e poi un ulteriore servizio volto a porre delle domande sull’essere cristiano e sul Vangelo (sempre legate al tema dell’accoglienza) ad esponenti leghisti….I soliti “allineati” disconnessi dalla difficile odierna realta’!!! Ma una “pecora nera” vi è stata!!! su Rai Tre nella trasmissione Amore Criminale, è stato trattato un femminicidio di una giovane siciliana assassinata dal suo ex fidanzato, senegalese da anni clandestino in Italia la cui unica attività era la musica e il ballo Hip Hop...Insomma una delle tante “irrinunciabili risorse”….tali certamente per Fazio, per Lucano e per le Iene!!!!! Tommaso Madia - Milano