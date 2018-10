L’Orlando furioso…..e indebitato

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando si è infuriato in merito ad un articolo uscito sul quotidiano La Verità, riguardo ad una singolare iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo Antonio Ugo di Palermo. La scuola ha difatti organizzato la “festa dell’accoglienza” e gli alunni della media hanno presentato canzoni, filastrocche e componimenti vari sull’immigrazione. Successivamente è stato il momento dell’incontro con tre richiedenti asilo ai quali sono state indirizzate lettere di benvenuto, dai ragazzini presenti, il tutto sotto l’egida e la presenza benevola del sindaco Leoluca Orlando. Quando il quotidiano La Verità ha contestato predetta iniziativa, definendola (giustamente) come un lampante esempio di indottrinamento immigrazionista, l’Orlando è divenuto furioso…..come capita molto spesso a tanti “democratici”. Ma l’Orlando furioso farebbe meglio a ricordarsi di essere.. INDEBITATO!!! con ben circa 27 milioni di debiti fuori bilancio per il 2018 e farebbe molto meglio ad occuparsi del degrado della sua città, al quale tante “irrinunciabili risorse accolte” vi partecipano attivamente, anziché alla retorica immigrazionista e di allineamento delle giovani generazioni all’imperante “pensiero unico”. Tommaso Madia - Milano