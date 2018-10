Lucca- Firenze S.M.N: la tratta ferroviaria che fa paura

Trenitalia ha sempre la battuta pronta sia in inglese che in italiano:" ci scusiamo per il disagio/ we apologize for the inconvenience". I pendolari invece restano senza parole. Come quanto accaduto sulla tratta Lucca- Firenze S.M.N . Arrivare nel capoluogo toscano e' stata un'impresa. Il viaggio e' durato due ore invece di un' ora e 40 minuti. Alle 05:30 il treno si ferma nel buio in mezzo alla campagna. Il motivo? Guasto sulla linea. Alle 05:30 di mattina? Si, proprio cosi: avete capito bene! Nei convogli l' aria condizionata e' alta e fa freddo. Ma questo non e' niente. Il treno e' pieno di clandestini, di extracomunitari e di vucumpra'. Di italiani ce ne sono pochi. Le risorse economiche del Pd sono sedute ai piani superiori, noi cittadini lucchesi in quelli inferiori. Viaggia anche uno squilibrato mentale straniero. Cammina avanti e indietro in maniera nevrotica, allarga le braccia e fa movimenti bruschi con lo zaino. Non riesce a stare fermo. Man mano che ci si avvicina a Firenze salgono sempre piu' africani. Poi finalmente il tanto desiderato arrivo in stazione.