La "Via delle castagne" passa per il Pirellone

“La Via delle Castagne” passa per Palazzo Pirelli a Milano, per la Decima edizione “Sapori & Cultura – cibi e cultura del territorio” di Zogno (Bg). Domani, mercoledì 24 ottobre, alle ore 10.15, presso la sala stampa “Giorno del Ricordo”, al piano -1 di Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 a Milano, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del progetto “La Via delle Castagne”, nell’ambito della decima edizione della rassegna gastronomica che punta a valorizzare il territorio e che ha come elemento centrale il frutto di stagione delle valli bergamasche, la castagna.





La manifestazione avrà luogo a Zogno, in provincia di Bergamo, a partire dal 26 ottobre e per tutto il mese di novembre (informazioni: www.saporiecultura.org - www.zognoturismo.it). Saranno presenti alla conferenza stampa che si terrà al Pirellone il consigliere regionale Alex Galizzi, il Vice Sindaco di Zogno Giampaolo Pesenti e altri amministratori del territorio.