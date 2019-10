Per Carminati e Buzzi appello-bis per rivedere la pena

Per l'ex Nar Massimo Carminati e per Salvatore Buzzi, presidente della cooperativa 29 giugno, nonché per altri imputati che si erano visti contestare l'associazione di stampo mafioso, ci sarà un processo d'appello bis nella Capitale per rivedere le pene, alla luce della riqualificazione del reato in associazione per delinquere semplice.



I giudici della VI sezione penale hanno deciso che il sodalizio guidato dall'ex Nar Carminati e dall'ex Ras delle cooperative Buzzi non era un'associazione mafiosa.