Rintocchi di libertà per l’Italia, rintocchi a lutto per la sinistra

Sabato 19 ottobre il Pd e il Movimento 5 stelle, alleati nel governo più rosso nella storia della Repubblica italiana, hanno nuovamente riempito a Roma la piazza che fu di Giovanni Berlinguer, e del Pci. Sì, perché duecentomila persone hanno affollato piazza San Giovanni per causa loro, rispondendo all’appello di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Tutti hanno gridato ancora una volta: “Tutti a casa”, “Elezioni, elezioni!”, “Basta tasse” etc. Duecentomila cittadini venuti da tutta la Penisola, ciascuno con le proprie bandiere, molti spontaneamente e senza alcun simbolo di partito. Tutti uniti dalla consapevolezza di far parte di un popolo, quello italiano, che la sinistra ha dimostrato di voler disprezzare e dileggiare senza alcuna decenza.

La manifestazione si è aperta con il ricordo di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due poliziotti uccisi a Trieste da uno straniero, al quale il nostro Paese ha dato ospitalità e accoglienza e che ci ha ripagati assassinando due connazionali dopo aver infranto la legge.

Mentre sul palco le immagini degli agenti riempivano i due maxischermi hanno risuonato le note del silenzio fuori ordinanza seguite dal lungo, commosso applauso dei presenti. Perché se sabato una cosa è risultata chiara è che ancora una volta sono l’una di fronte all’altra due Italie. Da una parte chi è fiero della propria storia, delle proprie tradizioni, cultura e identità. Dall’altra gli “ex” e “post” sessantottini, oltre ad una mandria di “utili idioti”, come Lenin definiva gli inconsapevoli collaboratori delle élites rivoluzionarie, il cui scopo da sempre è soggiogare il popolo. Una Italia che però è ancora fortunatamente minoritaria, nonostante decenni di indottrinamento da parte di una sinistra che ha occupato le redazioni di giornali e tv, scuole, università, cinema e case editrici.

Questi anti-italiani cresciuti a pane e Marx hanno imparato fin dai banchi della scuola di Stato a odiare e disprezzare tutto ciò che una volta era chiamata Patria, sostituendola con il mito rivoluzionario dell’internazionalismo proletario, che oggi ha indossato gli abiti dell’immigrazionismo e del globalismo senza frontiere. E con l’altro inossidabile mito: la lotta al capitalismo, nuova versione, portata avanti a colpi di battaglie ambientaliste, di oppressione fiscale e crescente burocratizzazione che rende quasi impossibile ogni iniziativa privata in ambito economico.

Un odio, quello della sinistra neo-comunista, che si palesa ogni volta un magistrato manda subito libero un delinquente, specialmente se straniero, colto in flagrante e pure recidivo; mentre inquisisce un italiano reo di aver cercato di difendere la propria incolumità, quella della propria famiglia o i propri beni. O addirittura fa arrestare un poliziotto o un carabiniere perché ha cercato di impedire il compimento di un reato.

Giustamente la magistratura è stata definita sabato dal palco dell’Orgoglio Italiano la quinta sinistra al governo, dopo Pd, M5S, Leu e Italia Viva.

Da noi si ripete sostanzialmente quello che avveniva nell’Urss di Stalin dove, come ci ha raccontato Aleksandr Solzenicyn nel suo Arcipelago Gulag, i delinquenti comuni godevano nei campi siberiani di un regime detentivo migliore rispetto ai “politici”. Per i comunisti infatti il delinquente in fondo non è che un oppresso, una vittima del capitalismo, il quale rubando cerca di riappropriarsi di ciò di cui è stato defraudato. Allo stesso modo il “povero” extracomunitario che disprezza e sfrutta il Paese che lo ha accolto deve essere compreso perché non è altro che la vittima di un Occidente sfruttatore e colonialista. È la sovversione del diritto, del buon senso e della storia, che peraltro la sinistra non conosce, se non nella sua versione parziale e ideologica.

Purtroppo niente di nuovo sotto il sole.

Già una classe politica soggiogata allo straniero, animata da un profondo odio per l’Italia e tutto ciò che questa rappresentava poco più di centocinquant’anni fa ha provato a “rifare gli italiani”, dopo avergli imposto manu militari una innaturale unità politica che cancellando un glorioso passato di cultura e civiltà, tanto da averne fatto un faro per l’Europa, l’ha relegata al rango di potenza di terz’ordine.

I neocomunisti che stanno occupando il Parlamento nonostante abbiano perso tutte le recenti elezioni, vorrebbero anche loro rifare gli italiani, distruggendone l’amor di patria, consegnandoli ad un globalismo senza frontiere né identità, aprendo le porte all’invasione straniera il cui vero scopo, camuffato da un peloso buonismo, è annullare le conquiste sociali che i nostri padri hanno ottenuto in decenni di lotte civili, sindacali e politiche e favorire un meticciato non solo culturale col quale dare il colpo di grazia ad ogni residuo di identità per sottometterci al potere della finanza internazionale. In una parola spianando la strada all’uomo nuovo descritto nei più inquietanti romanzi distropici del secolo precedente.

Ma grazie a Dio, quel Dio che la sinistra odia da sempre, al punto da volerlo oggi sostituire con Allah, alla pentola è mancato il coperchio. Sabato, proprio davanti a una delle più importanti basiliche della cristianità, una immensa folla - che ha certamente fatto diventare verde dalla bile la sinistra “nobiltà” rossa asserragliata nel Palazzo d’Inverno - si è stretta attorno ai suoi leader.

Come Piero Capponi nel 1494, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi hanno suonato le loro campane per chiamare a raccolta l’Italia veramente democratica e libera.

Rintocchi che per il popolo italiano preannunciano l’inevitabile vittoria nelle prossime elezioni.

Rintocchi a morto per i Quisling barricati nelle stanze del Palazzo.