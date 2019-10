Salvini: "Vorrei fare il sindaco di Milano"

“Mi piacerebbe prima o poi, ma prima voglio tornare al governo per finire quello che ho cominciato”. Lo dice Matteo Salvini ad Agorà su Raitre, alla domanda se gli piacerebbe fare il sindaco di Milano. “NON DI ROMA, IO SONO DI MILANO”. “Ma figurati. Ci sarà un romano o una romana che può fare il sindaco di Roma. Io sono di Milano. Uno estratto a sorte dall’elenco telefonico lo troviamo per fare il sindaco d Roma“, dice ancora Salvini. “Ci sono tante persone che si stanno mettendo a disposizione e sono contento, non faccio nomi perché lavoriamo al progetto”, aggiunge.