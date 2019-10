Boccia martella sull'Autonomia: "Voglio una norma quadro"

"Ho intenzione di chiudere la legge quadro sulle autonomie entro fine anno. Riteniamo di aver corso molto in questi giorni e di poter recuperare buona parte del lavoro fatto e penso che, se le regioni e le parti sociali sono d'accordo, si possa partire anche entro fine anno per sottoporre da gennaio ad attenzione del Parlamento tutte le intese che potranno essere pronte". Lo ha detto il Ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, intervenendo alla 8 conferenza sulla finanza e l'economia locale organizzata da Ifel.



"Sto invitando tutti i presidenti delle regioni a statuto ordinario a sedersi al tavolo e cominciare discorso sul quale il Parlamento dovrà dire ultima parola", ha proseguito Boccia. "Mi auguro e spero che se questo percorso possa vedere luce nel 2020. Siamo disposti a continuare confronto nelle prossime settimane, per noi sara' un cantiere aperto. Partiamo tra il 15 e il 25 novembre dovremmo essere nelle condizioni di presentare al parlamento una proposta, alla luce del sole, ci prenderemo una ventina di giorni per raccogliere tutti gli emendamenti e proveremo a fare sintesi nel miglior modo possibile", ha concluso.