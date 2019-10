Autonomia, Grimoldi: "Son due anni che aspettiamo"

"Esattamente due anni fa milioni di cittadini in Lombardia e Veneto con il loro voto si sono espressi in favore dell’autonomia differenziata regionale. Due anni dopo quei milioni di cittadini attendono ancora una risposta a quel loro voto. E con il nuovo Governo delle poltrone queste risposte si sono allontanate...".



"L’autonomia differenziata innescherebbe risparmi per decine di miliardi nelle Regioni virtuose, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che da tempo hanno presentato una bozza di intesa. Addirittura secondo l’ufficio studi di Confcommercio applicando il modello della Lombardia, che spende 2458 euro l’anno pro capite per garantire i migliori servizi ai propri cittadini, si risparmierebbero a livello nazionale 66 miliardi dalla riduzione di sprechi e inefficienze. Una cifra che risanerebbe la nostra economia".



"Eppure dal Governo non arrivano segnali in tal senso e i due ministri competenti in materia, Boccia e Provenzano, continuano a prendere tempo e rimandare la questione. Possibile che chi è al Governo sia così miope e ottuso da non rendersi conto che quella dell’autonomia differenziata è l’unica strada da seguire? I cittadini di Lombardia e Veneto meritano una risposta". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega, segretario della Lega Lombarda e vice presidente della Commissione Esteri della Camera.