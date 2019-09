"Elezioni subito", Monza fa il botto di firme

Oltre 6000 firme raccolte ai gazebo alle postazioni organizzate dalla Lega nella provincia di Monza e Brianza ed alla festa di Misinto a sostegno di Matteo Salvini e per esprimere "contrarietà al governo delle poltrone, delle tasse e degli sbarchi".



"Abbiamo avuto una risposta eccezionale - commenta il Commissario Provinciale della Lega, Andrea Villa - con adesioni arrivate trasversalmente anche da ex elettori PD e M5S schifati dai giochi di palazzo".



"Ringrazio i nostri militanti sempre disponibili e pronti – ha affermato Andrea Villa - che con il loro impegno e passione hanno organizzato decine di gazebo, coinvolgendo i cittadini dei propri comuni. In questi due giorni la Brianza con Salvini ha dato prova di forza grazie alle migliaia di cittadini che continuano a riconoscersi e sostenere le politiche della Lega e del suo Segretario e chiedono di avere un governo che sia espressione della volontà popolare e non di persone attaccate alla poltrona senza arte né parte".