Autonomia, Boccia promette il "no alle diseguaglianze". Ma poi...

"Proporremo un modello che capovolge il meccanismo seguito fino ad ora che prevedeva la definizione dei costi standard dopo un anno dall'avvio dell'autonomia e dei livelli essenziali delle prestazioni dopo tre anni. Un meccanismo per noi inaccettabile: lo Stato ha la forza, le competenze e i numeri per definire subito i livelli essenziali delle prestazioni perché vogliamo costruire un meccanismo che sia una lotta senza quartiere alle disuguaglianze, che ci sono ovunque anche nel Nord e in Veneto". Così il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia al termine dell'incontro organizzato a Venezia con il governatore del Veneto Luca Zaia.



"Ovviamente abbiamo le nostre idee", ha spiegato, "sono venuto qui non con degli appunti precompilati. Il presidente Zaia mi ha consegnato le proposte della Regione Veneto e io ho trasmesso 36 rilievi che ho trovato", ha sottolineato.