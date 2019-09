Irregolare e spacciatore, beccato nel Varesotto con la coca in mano

Un cittadino marocchino, 40 anni e irregolare, è stato arrestato tra Busto Arsizio e Marnate, in provincia di Varese, per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato colto in flagranza dai poliziotti che hanno assistito al 'passaggio di mano' di 1,5 grammi di cocaina tra lui, un'altra donna marocchina e un italiano. Gli agenti hanno arrestato l'uomo e sequestrato la droga e il denaro. Il 40enne sarà processato oggi per direttissima.