Non é l'Arena di Giletti parla Bibbiano

Torna Massimo Giletti con " Non è l'Arena" su La7. Al centro della prima puntata della nuova stagione il caso di Bibbiano, ormai noto alla cronaca. Il giornalista approfondisce e punta i riflettori sul sistema degli affidi, il guadagno e i costi prima di passare la parola agli ospiti in studio. Tra essi Selvaggia Lucarelli del Fatto Quotidiano, un avvocato che si è occupato del caso Veleno e Andrea Coffari. La serata si arricchisce di testimonianze come il racconto di una ragazza, di un bambino, di mamme e di genitori. Le telecamere del programma intervistano Claudio Foti, uno dei principali protagonisti coinvolti nella vicenda che risponde alle accuse riguardanti il metodo da lui utilizzato. Lo psicoterapeuta sostiene di " essere al centro di un attacco infamante" nonostante i servizi mandati in onda siano toccanti. Giletti, tornerà sul tema nelle prossime puntate.