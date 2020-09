Ballottaggi, l'appello di Grimoldi

"Anche in questa tornata di elezioni Amministrative in Lombardia la Lega registra un grande risultato che premia il buon lavoro dei nostri amministratori locali, e quello regionale garantito dalla giunta di Attilio Fontana. Abbiamo vinto con i nostri sindaci al primo turno in Comuni superiori a 15 mila abitanti come Cologno Monzese e Parabiago in provincia di Milano, a Vigevano in provincia di Pavia e a Rovato in provincia di Brescia. Abbiamo vinto con i nostri sindaci in provincia di Bergamo ad Almè, Cene, Gazzaniga, Sorisole, in provincia di Brescia a Capriano al Colle, Quinzano d’Oglio, Travagliato, in provincia di Lecco a Ballabio, in provincia di Pavia a Miradolo Terme, in provincia di Varese a Casorate Sempione, Golasecca, Gorla Maggiore e Lonate Ceppino. E abbiamo spinto con i nostri voti alla vittoria i candidati del centrodestra in tanti altri comuni".



"Questi risultati ci fanno ben sperare anche in vista del ballottaggio tra due settimane dove possiamo vincere a Legnano, a Saronno, a Voghera e strappare un capoluogo, Lecco, al centrosinistra e portare il centrodestra a vincere in altri ballottaggi. Rivolgo un sentito ringraziamento al nostro segretario federale Matteo Salvini, che ha girato per settimane in tutti i Comuni che andavano al voto, ai nostri amministratori, ai consiglieri comunali, ai candidati e a tutti coloro che, nonostante il momento difficile che stiamo affrontando, non si sono mai fermati. Fare politica tra la gente e per la gente anche in questa tornata elettorale ci ha permesso di ottenere un altro grande risultato, rafforzando ed estendendo ulteriormente il buon governo territoriale della Lega in Lombardia". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.