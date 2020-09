Bechis al Centrodestra: "Avete vinto, ma ora cambiate spartito"

Cambiare spartito. E' il consiglio del giornalista Franco Bechis che, dalle colonne del Tempo, invita il Centrodestra ad aggiustare il tiro e a mutare strategia politica. La posta in gioco è alta, non soltanto i ballottaggi, ma le politiche, le Europee, le Comunali in grandi città come Milano a partire dall'anno prossimo e fino al 2023. "Il Centrodestra non ha affatto perso le elezioni, ha una Regione più di prima", sottolinea l'editorialista, sconfessando il solito ritornello post voto secondo cui sono sempre tutti contenti e tutti hanno vinto. "Ma non c'è stata la spallata al Governo. Da qui al 2023 bisogna abbaiare meno e mordere di più". "Io non parlo, lavoro", aveva risposto il rieletto governatore del Veneto Luca Zaia a quanti gli chiedevano il successo della sua lista, quella parallela alla Lega, che ha acchiappato 915mila voti. Parlare di meno, fare di più è la strategia suggerita anche da Bechis.



"Intendiamoci, il voto delle ultime regionali non è stato una tragedia per i leader dell'opposizione: hanno conquistato una regione in più rispetto a prima, e conservato quelle che già avevano mentre a quelli dipinti da tutti come i trionfatori è accaduto l'esatto contrario: hanno perso una regione che avevano e non ne hanno strappata nessuna agli avversari", commenta Bechis. "Si può dire quindi che Nicola Zingaretti abbia portato a casa la pellaccia, che rischiava di essergli levata in caso di sconfitta in Toscana. Non che abbia trionfato: dove ha conservato anche con risultati lusinghieri le giunte che aveva già, come in Campania e in Puglia, il risultato è dovuto non tanto al Pd, ma...". La spallata evidentemente ha bisogno di tempi lunghi.