Dibba contro Di Maio: "La sconfitta più grande della nostra storia"

Le regionali sono state "la più grande sconfitta della storia del Movimento". Non ha peli sulla lingua Alessandro Di Battista che, dopo aver già criticato gli appelli al voto disgiunto e sostenuto una candidata pugliese, acerrima nemica dell'alleanza con i dem, ora smonta anche la retorica della vittoria pentastellata al referendum: "un eccesso di esultanza fuorviante" in quanto frutto di voti "non solo del M5S". Insomma, la gente non ha ascoltato gli appelli di partito ed ha deciso con la propria testa. Si è rotta le balle dei politici ed ha deciso di punirli. Senza con questo premiare, contestualmente, chi sul taglio dei parlamentari aveva fatto la propria battaglia.



Per Dibba il problema non è quello della leadership forte: "Potremmo mettere anche De Gaulle alle guida del M5S, non cambierebbe nulla", serve invece un'agenda "per uscire dal buio" e dunque organizzare al più presto gli Stati Generali. Che è un modo gentile per dire che non si fida più della gestione pentastellata di Di Maio...