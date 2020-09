Alpini, Ceruti: “Sempre generosi e solidali"

“Oggi (ieri, NdR) il consiglio regionale lombardo ha approvato all’unanimità un Progetto di Legge che esprime riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini”. Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti. Che aggiunge: “Da sempre gli Alpini si impegnano aiutando tutti ogni volta che ce ne sia necessità. Abbiamo visto come durante la pandemia si siano spesi senza riserve nel costruire ospedali e nel gestire con metodo tutto quello che era necessario per aiutare la popolazione. Come sempre. Loro sono così, generosi e solidali”.



“Commosso intervento in aula del Presidente Nazionale degli Alpini Sebastiano Favero, al termine della votazione. Grazie per tutto quello che fate”, conclude il consigliere leghista, lanciando sui social l’hashtag “Siamo tutti un po’ #Alpini!”.