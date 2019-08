Brexit e Amazzonia, G7 tra timori e polemiche

Attesa a Biarritz per i capi di Stato e di governo di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Canada, Usa e Giappone riuniti nel G7. Il tema principale e' la lotta contro le diseguaglianze, ma la scena internazionale ribolle di tensioni: a preoccupare ci sono la Brexit, che ormai incombe, lo scontro con l'Iran sul nucleare e il nuovo capitolo della guerra infinita dei dazi tra Usa e Cina: Pechino ha annunciato ulteriori tariffe su 75 miliardi di beni americani. Trump ha rilanciato: dal primo ottobre, le attuali tariffe all'import al 25% saliranno al 30%, mentre le tariffe su beni cinesi importati in Usa per 300 miliardi di dollari previste dal primo settembre saliranno dal 10% al 15%.



Trump ha inoltre chiesto alle imprese Usa di "riportare a casa le produzioni" e le borse sono scivolate in rosso. Il presidente Usa ha inoltre confermato il suo scarso amore per il G7: "Una perdita di tempo andare li'", avrebbe detto secondo la Cnn. Intanto, a rinfocolare le polemiche tra le due sponde dell'Atlantico ci sono gli incendi che stanno devastando la foresta amazzonica, con uno scambio di accuse tra il presidente francese, Emmanuel Macron, e il collega brasiliano, Jair Bolsonaro.



Macron, e con lui la cancelliera tedesca Merkel e il premier britannico Johnson hanno parlato di "crisi internazionale" da discutere al vertice. Bolsonaro ha accusato Macron di cercare di "strumentalizzare una questione interna per vantaggi politici personali" e di usare una "mentalita' colonialista fuori luogo nel 21esimo secolo". Ha poi annunciato di essere pronto a inviare l'esercito, mentre dall'Eliseo e' arrivata l'assicurazione che si sta lavorando per trovare misure "concrete". In ballo e' finito anche il trattato di libero scambio Ue-Mercosur: secondo Macron, Bolsonaro ha "mentito" sul suo impegno a favore dell'ambiente e quindi Parigi si opporra' all'intesa.



Ma qui Macron non ha trovato la sponda ne' di Bruxelles, ne' di Berlino, che vogliono preservarla. Johnson e' il 'debuttante' di questo vertice, primo forum internazionale nella sua nuova veste di premier britannico. Incombe il 31 ottobre, data prevista per l'uscita di Londra dall'Ue, e da settimane non fa che ripetere che e' pronto allo scenario peggiore, il no-deal. Sul nodo del backstop la linea dell'Ue non cambia, ma Bruxelles e i leader europei sono pronti ad ascoltare proposte concrete di Londra. L'arrivo di Trump e' una delle maggiori incognite per Macron, il quale ha gia' escluso un documento congiunto al termine del vertice.



Un modo per smussare le divergenze ed evitare situazioni come quella dell'anno scorso in Canada, quando Trump se ne ando' in anticipo sconfessando con un tweet la dichiarazione finale faticosamente messa insieme. Il presidente del Consiglio dimissionari, Giuseppe Conte, che M5s vorrebbe ancora in sella in un eventuale governo con il Pd, e' atteso alle 16.30: partecipera' alla riunione di coordinamento dei Paesi Ue e si unira' poi agli altri leader per la cerimonia di benvenuto e la cena di lavoro su 'Foreign Policy and security affairs'.