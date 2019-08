Milano, il sindaco Pd dice no all'Autonomia. Protesta la Lega

"Finalmente Giuseppe Sala ha gettato una volta per tutte la maschera, dichiarando di essere un centralista, un renziano a oltranza e di non stare dalla parte di Milano, della Lombardia e del Nord. Siamo lieti che il sindaco Sala abbia dichiarato che è contrario all’autonomia differenziata per la Lombardia". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega in Lombardia.



"Non ci stupiamo", continua, "del resto lo aveva già anticipato con i fatti quando nel dicembre 2016 si era schierato per il Si al referendum sulla riforma costituzionale del suo amico Renzi che centralizzava risorse e competenze e di fatto svuotava le Regioni di ogni funzione. E ancora qualche mese fa Sala aveva ribadito questa sua contrarietà, quando parlando dell’autonomia regionale era arrivato a definirla un ‘colpo di mano’ quando semplicemente si voleva attuare una riforma prevista nell’ambito dell’attuale carta costituzionale".



"E siamo lieti che il renziano Giuseppe Sala auspichi che non si ritorni al voto, che questa sia la sua risposta a quel 43% di cittadini lombardi che alle ultime elezioni il 26 maggio ha votato Lega, cittadini lombardi che secondo Sala non dovrebbero esprimersi democraticamente e dovrebbero rassegnarsi a finire all’opposizione di un Governo centralista scelto dal palazzo. Eccolo finalmente Giuseppe Sala, coerente renziano, coerente centralista, coerente nel difendere il palazzo e le cadreghe dei suoi amici romani e fiorentini", conclude.



Fabrizio Carcano