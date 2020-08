Domani sera, alle ore 21, presso il locale “La Playa" di Pescara (piazza Le Laudi 2), sarà presentato il libro, a cura di Italo Inglese, dal titolo: La sinistra ha fallito? Opinioni a confronto (Introduzione di Italo Inglese, Postfazione di Riccardo Cristiano, Edizioni Solfanelli, Chieti 2020, pp. 160, € 12).

A spiegare come e perché i principali gruppi politici della sinistra italiana ed eurocontinentale abbiano fallito convertendosi al tecnoliberismo e atteggiandosi a co-promotori di un governo mondiale elitario basato su un’economia sempre più dominata dalla grande finanza, interverranno il curatore del volume e il prof. Gianni Melilla, già parlamentare di sinistra, segretario regionale della Cgil abruzzese e dal 1995 al 1997 presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Modera il prof. Marco Presutti, consigliere del Comune di Pescara

Nel libro, che è appena uscito e può essere ordinato scrivendo una mail all’editore (edizionisolfanelli@yahoo.it), si sostiene che i processi di snazionalizzazione e di “demansionamento” dei processi democratici-elettorali dei quali sono promotori i principali gruppi della sinistra, si sono incredibilmente accresciuti durante questa crisi mondiale da Covid-19. Un tornante storico, il nostro, nel quale si stanno pericolosamente mettendo in discussione le conquiste faticosamente conseguite in Occidente in termini di condizioni di lavoro e welfare state, "con pesanti ripercussioni proprio sui lavoratori che in passato la sinistra intendeva tutelare". Non a caso, i partiti e movimenti che ancora oggi si professano laburisti o socialdemocratici sono in crisi in quasi tutta Europa, e particolarmente presso le fasce di popolazione che un tempo garantivano loro il maggiore apporto elettorale.