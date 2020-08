Due aziende in fiamme in 24 ore a Frosinone

Due aziende sono state completamente distrutte da due violenti incendi in meno di 24 ore. L'ultimo in ordine di tempo ha incenerito la Legni Sud, fabbrica specializzata nella produzione di arredi per esterni ed interni in legno. Le fiamme si sono propagate all'intero plesso con grande rapidita' e si sono sviluppate la scorsa notte prima delle 3 in via Valente a Cassino, nella frazione di Sant'Angelo in Theodice. Meno di 24 ore prima a bruciare completamente era stato un capannone-deposito della Eureka, pieno di pneumatici.



L'azienda ha sede a Piedimonte San Germano, in localita' Volla. I due incendi sono quasi certamente di natura dolosa anche se per avere conferma bisognera' attendere gli esiti dei sopralluoghi disposti dalla Procura di Cassino. Le indagini, in entrambi i casi, sono portate avanti dai Carabinieri.