Siria: torna gradualmente la luce dopo esplosione gasdotto

Sta riprendendo gradualmente la fornitura di energia elettrica in Siria dopo l'esplosione di un gasdotto nella provincia di Damasco, un'azione che, secondo le autorità siriane, sarebbe di matrice terroristica. Lo riferisce l'agenzia Tass, citando la siriana Sana. Il ministro siriano dell'Energia elettrica, Muhammad Zuhair Kharboutli, ha detto che gli addetti sono riusciti a far ripartire alcune delle centrali spente dopo l'incidente, fornendo alimentazione a strutture vitali e avviando un graduale ripristino della fornitura di energia ad alcune province del Paese.



Una squadra di vigili del fuoco è stata inviata sul luogo dell'esplosione per spegnere l'incendio. Il canale televisivo siriano Al-Ikhbariya riferisce che tre centrali elettriche del Paese si sono spente a causa dell'esplosione.