Bonomi: "Giorni decisivi, patto per l'Italia o crisi irreversibile"

Quelli che l'Italia sta vivendo sono "giorni decisivi: o tra Governo e parti sociali ci confrontiamo, ci ascoltiamo e lavoriamo tutti uniti a un grande patto oppure entriamo in una crisi drammatica, dalla quale rischiamo di non uscire più". Lo dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che, in un'intervista al quotidiano La Stampa, afferma che si aspettava "un agosto completamente diverso". Invece, è "tutto fermo", sottolinea. A partire dal "piano per le riforme Ue" ai "progetti sanitari per attivare il prestito del Mes".



Sono fermi anche "400 decreti attuativi", aggiunge ricordando che in compenso sulla scuola "non si capisce nulla, non sappiamo se ripartirà e abbiamo sprecato tre settimane a discutere di banchi a rotelle". Secondo Bonomi, l'esecutivo "non è in grado di ristabilire la fiducia". Insomma, la politica fa peggio del Covid. "Lo ridirei anche oggi", conclude Bonomi che lamenta "un radicato pregiudizio ideologico e anti-industriale: quando abbiamo ricevuto minacce di morte e lettere con proiettili non si è alzata una sola voce per esprimerci solidarietà".