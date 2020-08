Bonaccini: "Candidato a guidare il Pd? No a discussioni politiciste"

"Il fallimento dell`azione del governo non sarebbe una bella notizia per il Paese, nel momento in cui va definito un Piano da oltre 200 miliardi da cui dipenderà il nostro futuro. Servono stabilità, idee, concretezza e partecipazione, non alchimie politiche. L`Europa ha fatto finalmente l'Europa, abbiamo davanti problemi enormi ma anche un`opportunità irripetibile, non sprechiamola". Così Stefano Bonaccini in un'intervista a Repubblica.



"Faccio il presidente di una grande Regione, della Conferenza delle Regioni e dell`Associazione dei Comuni e delle Regioni d`Europa", afferma Bonaccini in merito all'ipotesi di candidarsi al prossimo congresso del Pd. "Incarichi per i quali sto dando tutto. Il resto non mi interessa e l`ultimo pensiero degli italiani sono queste discussioni politiciste. Occupiamoci dell'Italia, ognuno per le responsabilità che porta, saremo tutti giudicati su questo".



Quanto al sindaco di Firenze Dario Nardella che ha chiesto un congresso, "abbiamo davanti scadenze cruciali, a cominciare dalla riapertura delle scuole, la priorità numero uno per il Paese", replica il presidente della Regione Emilia Romagna. "Ho detto del Recovery fund, c`è il virus, tutt`altro che debellato. Ho grandissima stima di Dario, ma ora credo che le priorità siano altre".