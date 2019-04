Salta il salva-Roma, vice la linea Salvini

Alla fine la linea Salvini ha trionfato. La Lega ha ottenuto, dopo quattro ore di Consiglio dei Ministri, lo stralcio di gran parte della norma salva-Roma dal decreto crescita, in particolare dei commi 2,3,4,5 e 6. Una decisione che non è stata digerita dai grillini che, in piena campagna elettorale, sono tornati a bomba sul caso Siri (dimenticando il "caso Raggi") chiedendo le dimissioni del sottosegretario.



"La Lega è soddisfatta, i debiti della Raggi non saranno pagati da tutti gli italiani ma restano in carico al sindaco", ha dichiarato Salvini. Passa invece la norma sui rimborsi ai risparmiatori truffati delle banche. E il tetto dell'indennizzo diretto aumenta da 100mila a 200mila.