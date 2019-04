C'è l'accordo sulla scuola, sciopero revocato

Salta lo sciopero della scuola. Nella notte il Governo ha trovato la quadra con i docenti e la protesta prevista per oggi è stata annullata. Siglato nella notte a Palazzo Chigi l'accordo tra i sindacati del mondo della scuola e il Governo, che prevede più risorse per il rinnovo contrattuale e soluzioni per il precariato.



"Consapevole di dover investire di più nella scuola, pur in un quadro di finanza pubblica che purtroppo ci pone dei vincoli, il governo si è impegnato a individuare le risorse necessarie per il rinnovo dei contratti, assicurando un congruo incremento degli stipendi", ha dichiarato a fine seduta il premier Giuseppe Conte.