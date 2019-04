Sede Lega Bergamo vandalizzata, Ceruti: "Orfani di neuroni"

"Questo è l'unico modo che rimane a chi non sa esprimere le proprie idee, perché non ne ha, per contrastare l'avversario. Per fortuna noi non siano così. Solidarietà per chi ha subito l'atto vile e compassione per quelle povere scatole craniche orfane di neuroni". Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti dopo l'attacco - a colpi di vernice - dei soliti "democratici contro la sede Lega di Bergamo, pronta per l'inaugurazione in concomitanza con la campagna elettorale del candidato Giacomo Stucchi.