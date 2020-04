In Spagna lockdown prolungato dal parlamento, mentre in Italia Conte fa il dittatore

E mentre il premier Giuseppe Conte continua a tenere chiusi in casa gli italiani in forza di un provvedimento che non è legge e mai potrà diventarlo, in Spagna ci danno una bella lezione di democrazia. Il lockdown spagnolo, infatti, proseguirà sino al 9 maggio per disposizione di un atto approvato dal parlamento iberico, dopo un sano dibattito che ha tenuto in considerazione nella debita considerazione i dati raccolti, le valutazioni degli esperti e l'orientamento del governo. Alla fine, la richiesta del premier Pedro Sanchez è passata con 269 voti a favore, 60 contrari e 16 astensioni. Dal 27 aprile l'esecutivo spagnolo ha comunque deciso di allentare alcune restrizioni, come la possibilità per i bambini di uscire a prendere aria.





Nell'Italia governata da quel Pd che si vanta di essere "antifascista", a quanto pare solo a parole per una posizione più di facciata che di sostanza, il premier Conte da quasi due mesi tiene chiusi negozi, ristoranti e bar e costringe gli italiani in casa con un "umile" quanto arrogante decreto del presidente del consiglio dei ministri, atto che in questo momento pretende di superare la Costituzione italiana e le leggi ordinarie con i Patti Lateranensi. Atto che esautora il parlamento italiano, l'unico che può limitare le libertà inviolabili per motivi sanitari. Tutto questo mentre il Partito democratico di Nicola Zingaretti tace e i confusi grillini pensano soltanto a non perdere la poltrona. Perdere la dignità, ma non la poltrona, questa sì che è una vera rivoluzione ....involutiva.





In Spagna peraltro, con oltre 208mila contagiati e 21 mila morti, la situazione è pressoché sovrapponibile a quella italiana, ma lì nessuno si è mai sognato di spogliare il parlamento, diretta rappresentanza del popolo, di una sua fondamentale competenza.