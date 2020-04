Gli USA stanzian 500 miliardi per la lotta al virus letale

Negli Stati Uniti la Camera ha approvato lo stanziamento di 484 miliardi di dollari in aiuti per le piccole e medie imprese e per gli ospedali che fronteggiano la crisi causata dal coronavirus, ma anche per poter condurre un numero maggiore di test. Il contributo andrà a finanziare il Payckek Protection Program, il piano che la scorsa settimana ha esaurito i 350 miliardi stanziati in precedenza con gli stessi obiettivi. Avendo già ottenuto il via libera dal Senato, ora spetta al presidente Donald Trump firmare il provvedimento per renderlo esecutivo.