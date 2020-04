Mercati scoperti a Milano: è polemica tra il sindaco e la Lega

Un’interrogazione al Sindaco di Milano Beppe Sala per conoscere quali sono le sue intenzioni per la riapertura dei mercati comunali, se sono stati pianificati dei progetti tecnici per la ripartenza del servizio, se il Comune di Milano ha previsto una riduzione delle imposte comunali per l’occupazione del suolo pubblico e la tassa sui rifiuti, se ha pensato a forme di indennizzo per gli ambulanti considerato il prolungato periodo di fermo e le evidenti gravi perdite di reddito. Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, ha depositato ieri un’interrogazione per conoscere quali siano le intenzioni del Sindaco di Milano.



“Regione Lombardia ha inviato ai sindaci lombardi una serie di richieste per iniziare una sperimentazione della riapertura dei mercati scoperti, a partire dal rispetto delle distanze e delle altre precauzioni di sicurezza, e immagino - ironizza Bastoni - che Sala non sia rimasto con le mani in mano in quest’ultimo mese e mezzo e ci abbia già pensato”. Bastoni evidenzia come a Milano ci siano 90 strutture, 9.332 licenze in mano a 2.412 ambulanti titolari di stand abilitati alla vendita di prodotti.



“La quarantena ha azzerato di colpo servizi e redditi degli ambulanti. Una grande metropoli non può permettersi il lusso di abbandonarli al loro destino. Tra l’azzeramento degli incassi e i famosi 600 euro una tantum, che però tardano a concretizzarsi in liquidità, l’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova i commercianti ambulanti, che ormai sono costretti ad attingere ai risparmi per fronteggiare le spese quotidiane. Chiedo al Sindaco Sala - conclude Bastoni - di dare segni di vita e attivarsi velocemente”.