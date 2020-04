Coronavirus, Grimoldi: "Il Governo chiude le aziende ma apre le lotterie..."

"Non abbiamo ancora capito se e come le aziende e gli esercizi commerciali potranno riaprire tra dieci giorni, ma l’unica certezza fornita dal Governo è che dal 4 maggio si potrà tornare a scommettere sul Lotto, Superenalotto e lotterie varie. L’Italia di Conte, del Movimento5Stelle e del PD è davvero il mondo che va alla rovescia".



"Tutto questo - come ha opportunamente evidenziato il governatore lombardo Attilio Fontana, evidenziando per primo i rischi di questa trovata - alla faccia delle prescrizioni sanitarie sul distanziamento, quando sappiamo benissimo che nelle tabaccherie si formeranno assembramenti, soprattutto di anziani, per confrontarsi sulle giocate. Ecco la brillante soluzione del nostro Governo di improvvisati di fronte ad una crisi economica e occupazionale devastante: più scommesse per tutti. Italiani spennati come al solito e più introiti per le case statali". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini.