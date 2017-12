Vitalizi in Regione Piemonte, respinto il ricorso ai tagli

La sezione del Lavoro del Tribunale di Torino ha respinto il ricorso di 39 ex consiglieri regionali del Piemonte contro la decisione della Giunta, nel dicembre di tre anni fa, di ridurre l'assegno vitalizio ai consiglieri della IX e delle precedenti legislature. Il ricorso era stato depositato il 4 marzo di quest'anno e il 2 novembre era stata celebrata la prima udienza civile.



Dal primo gennaio 2015, la Regione Piemonte ha ridotto del 6% i vitalizi fino a 1.500 euro, del 9% sino a 3.500 euro, del 12% sino a 6mila euro e del 15% oltre i 6mila euro. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. La sentenza verrà depositata entro 60 giorni. Tra gli ex consiglieri che avevano presentato ricorso, anche l'ex presidente Enzo Ghigo, gli ex assessori Angelo Burzi, Giampiero Leo e Ettore Racchelli, e l'ex presidente del Consiglio regionale Rolando Picchioni.