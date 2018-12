Abolizione del valore legale del titolo di studio?

Spunta un emendamento del M5S che manda in subbuglio le associazioni di categoria, ovvero una modifica alla legge 42/99 con il comma 283 bis, che pone una deroga per l’iscrizione agli albi professionali. Morale della favola, chiunque abbia svolto negli ultimi dieci anni per almeno 36 mesi (anche non continuativi) tali attività, da autonomo o dipendente, potrà iscriversi negli elenchi speciali ad esaurimento che verranno istituiti presso “gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.” Senza laurea.



Partono le proteste: “Un’assurdità” viene definita dai difensori dello status quo, eppure ci sono migliaia di fisioterapisti, tecnici di laboratorio, logopedisti, ostetriche, che svolgono mestieri per i quali erano bravi e capaci, finché le modifiche normative hanno rischiato di definirli inadeguati e, d’un tratto, spazzarli via dal mercato del lavoro.



La vera follia è quella che non prende in considerazione il dato di realtà, la maestria, la capacità, le abilità degli individui, mettendo al primo posto la bollinatura dello Stato con i suoi – spesso – bizantini percorsi accademici che poco hanno a che vedere con il senso stretto del mestiere. È risaputo che ci sono tantissimi professionisti all’opera da prima che vi fosse l’obbligo di laurea, e che soventemente sono molto più capaci e brillanti di chi ha passato una vita sui libri senza pertinenza con il lavoro vero e proprio.



Anomalie, tante, di un sistema che ha messo al primo posto “il pezzo di carta” ed il mito della laurea, lasciando a spasso l’apprendimento sul campo. Ci sono giornalisti professionisti che tali diventano tramite un master pagato migliaia di euro, e che poi all’atto pratico non hanno mai scritto e non sono capaci di scrivere un pezzo di giornale. Commercialisti, consulenti del lavoro, che hanno svolto per anni alacremente l’attività quando bastavano 13 anni passati nei banchi di scuola, conseguendo un diploma, poi però la normativa è cambiata. Anche all’epoca c’è stata la sanatoria per chi già era in attività.



Sembra ovvio, le riforme scolastiche non possono agire retroattivamente segando chi è entrato in forza lavoro con precedenti regole d’ingaggio, barbarie che ha colpito anche le maestre magistrali. Questo può essere letto come un primo passo per abrogare il valore legale del titolo di studio, qualcosa per cui il centrodestra classico s’è battuto senza successo per vent’anni, e forse senza nemmeno la reale intenzione di prendere per mano una rivoluzione culturale di questo tipo, e che invece oggi, grazie al Governo Lega-stellato potrà essere incardinata. I colleghi di Forza Italia, che hanno protestato in Senato in simbiosi con il Partito Democratico, dovrebbero farsi un sano esame di coscienza.