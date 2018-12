"Buon Natale"? Per il ministro tedesco offende l'Islam. L'ultima cagata dei "buonisti"

Per favore, qualcuno spieghi ai kartoffeln d'oltralpe che l'Islam è rispettoso della figura di Gesù, considerato certo non il Figlio di Dio, ma l'ultimo grande profeta prima di Maometto. Perché in Germania, Annette Widmann-Mauz, ministro per l'Integrazione e per i Migranti, ha deciso di mandare i suoi auguri censurando il "Buon Natale" perché offenderebbe gli immigrati islamici.



Come riporta Italia Oggi, "la politica cristianodemocratica ha spedito il tradizionale biglietto di auguri come rappresentante del governo con la frase 'A qualunque cosa crediate, vi auguriamo un buon inizio nel nuovo anno'". Varrà anche per i fans di Star Trek, che hanno creato, per scherzo, una religione "klingon"?



Ahmad Mansour, esperto di islam, ha dichiarato alla Bild Zeitung: "La sicurezza della propria identità è ben diversa! È ovvio che si possano fare gli auguri ai cristiani, soprattutto da parte di una politica e di una responsabile dei problemi d' integrazione". E meno male che la Frau mangiapatate, nell'esecutivo di Kulona Merkel, fa parte della Cdu, ovvero Christlich Demokratische Union Deutschlands. E quel Christlich sta per "cristiano"...