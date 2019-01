Salvini: “1,5 milioni di italiani hanno già la Flat Tax"

“Dormo con due cuscini, uno lo devo stringere. Sono da psicanalizzare?” Il vice-Premier Matteo Salvini si dedica ad una lunga intervista sul settimanale Panorama, da poco diretto da Maurizio Belpietro. Tra vita personale e politica, parla anche delle sue debolezze: “Primo partito in Italia. Mamma mia. Alle volte ho paura di schiantarmi, ma cerco di rimanere me stesso.”



Sguscia via dalle polemiche tutte nostrane sulla quantità-qualità dei titoli di studio: “Se i miei figli vorranno lavorare anziché laurearsi, non sarò io ad obbligarli.” Ed ha una visione chiara su chi lo critica per essere poco intellettuale: “Penso di fare bene il Ministro anche senza laurea.” E sul suo pragmatismo: “Oggi ho ricevuto il messaggio di un bambino disabile che abbiamo aiutato ad andare a scuola. Per me vale più di otto libri.”



Sulle frizioni di coalizione con il M5S è sereno: “Di Maio e Conte non sono miei amici, ma colleghi con cui ogni tanto mangio una pizza.” Ma sull’altro vice-Premier pentastellato confessa: “Due o tre telefonate arrabbiate su manovra e immigrazione ce le siamo fatte. Mi inalbero quando viene messa in dubbio l’onestà dei miei Ministri.”



Per Berlusconi e Bossi porta parole di rispetto, soprattutto sul Senatur: “È stato un genio. Ma trattava male tutti. Un leader però deve avere coraggio.” Anche se l’attuale Forza Italia non gli piace: “Ricevo in media 50 attacchi al giorno, che arrivino dal PD ci sta, ma da Forza Italia no” prosegue: “Se Forza Italia pensa di recuperare voti e credibilità attaccando me, sbagliano. Facciano proposte.” Poi parla dei tanti dossier sul suo tavolo, al di la dell’immigrazione stroncata con il relativo business. Anti racket, anti usura, antimafia, tante tante cartelline a cui sta dando voce e forma.



Tuttavia un cruccio importante resta il fisco: “Le mail di ringraziamento per la Flat Tax se vuole gliele faccio vedere. Abbiamo messo il primo mattoncino che riguarda 1,5 milioni di italiani.” Ed è proprio sulla proposta vergata da Armando Siri che si giocherà la scommessa di un fisco più leggero, probabilmente la misura più importante per rilanciare davvero il PIL, ed assorbire tutte le rogne derivanti dalle procedure di deficit.