Venezuela, la Lega: "Archiviata la dittatura di Maduro"

"Accogliamo con gioia e speranza l'insediamento del nuovo presidente venezuelano ad interim Juan Guaido, che prende il timone del Venezuela non attraverso un golpe, come racconta la solita disinformazione da sinistra, ma nel pieno rispetto della Costituzione che assegna questo potere al presidente della Assemblea Nazionale, in assenza di un presidente legittimo".



"Esattamente come avvenuto nel caso di Maduro, usurpatore e tiranno che per anni ha esercitato il potere con la violenza e senza alcuna reale legittimazione popolare. Un plauso al presidente Trump e agli Stati sudamericani riuniti nella OAE che hanno prontamente riconosciuto la legittimità di Guaido, che rappresenta una svolta positiva per il popolo venezuelano, schiacciato e affamato per troppi anni da una folle dittatura di sinistra". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, membro del Consiglio d’Europa e capo della delegazione italiana presso l’OSCE.