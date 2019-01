Grimoldi: "Mogherini, dimettiti"

"Ma l'attuale commissario europeo Federica Mogherini, che in oltre quattro anni ha prodotto un nulla assoluto non tutelando minimamente l'Italia che l'aveva nominata, cosa aspetta a dimettersi? D'accordo essere attaccati alla poltrona, ma dopo essere stata sfiduciata pubblicamente dal Governo in carica non ha un briciolo di dignità?".



"Oppure è un'altra come il presidente INPS, Tito Boeri, una che deve restare attaccata alla poltrona fine alla scadenza, utilizzando la carica istituzionale per fare opposizione?". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, vice presidente della Commissione Esteri della Camera e deputato della Lega.