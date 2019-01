Figuraccia Cgil, con Maduro. O forse no...

"Mai con Maduro": così la Cgil nazionale precisa la propria posizione, assunta oggi in una mozione approvata dal congresso nazionale, relativa ai fatti che si stanno registrando in queste ore in Venezuela, respingendo le letture "interessate e pretestuose". La precisazione arriva dopo un tweet della stessa Cgil che, sottolinea la confederazione, aveva "travisato il senso" dell'ordine del giorno approvato.



Così in un successivo tweet la Cgil ha quindi ammesso che "l'errore nel tweet sulla mozione Venezuela c'è stato". "E' assolutamente sbagliato e fuorviante descrivere una Cgil amica di dittatori sanguinari. I dittatori", specifica la Cgil in una nota, "noi li abbiamo sempre combattuti, in patria e fuori, quando è stata messa in discussione la libertà dei cittadini". Ma ormai la twittata è fatta...