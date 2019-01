Felix Austria (con il FPÖ)

“Abbiamo il miglior ministro dell'interno della seconda Repubblica!”. Così titola oggi la pagina Facebook del Partito della Libertà Austriaco (FPÖ), guidato da Heinz-Christian Strache e al governo a Vienna dal 2017. Stamane il ministro dell'Interno Herbert Kickl (FPÖ) ha presentato un bilancio più che soddisfacente in termini di minori domande di asilo, più rimpatri e maggiore efficienza e rigore nelle procedure di esame delle domande, il 57% delle quali (22.885) è risultata con esito negativo, a differenza della percentuale dell'11%, rilevata nel 2017.





Mentre nel 2015 risultavano in trattazione 73.444 domande di richiedenti asilo ("anno record" nella storia contemporanea dell’Austria), il bilancio del 2018 è assolutamente diverso, con sole 6.826 procedure aperte e sole 13.400 nuove domande di asilo. I gruppi etnici maggiormente presenti fra i nuovi richiedenti sono quello siriano (3.307), afghano (2.053) e, infine, iraniano (1.097). Rimpatriati quindi dal nuovo governo di destra nel 2018 ben 12.611 clandestini.





Kickl con questi dati ha dimostrato come la netta separazione fra asilo e immigrazione rende di fatto il fenomeno migratorio più controllabile ed ordinato, senza notevoli ricadute sulla sicurezza e il benessere dei cittadini.





Anche in Austria non mancano però attacchi generalizzati ed ostilità diffusa dei ceti dirigenti contro il governo “populista”. Uno dei più noti esponenti della sinistra austriaca, il verde Peter Pilz, recentemente riapparso sulla scena politica nazionale dopo essere scomparso due mesi fa a causa di un'infamante accusa per molestie sessuali, ha accusato l’Agenzia federale per l'immigrazione e l'asilo (BFA) di Kickl di aver operato un "tentato di omicidio" nel rimpatriare richiedenti asilo senza titolo in Afghanistan. Ma “un asilo à la carte non esisterà con me", ha tagliato corto il ministro degli Interni. Da tempo l’esponente FPÖ è fautore di una “rivoluzione copernicana nel settore del sistema d’asilo” dell’Unione Europea.



Ha affermato ad esempio Kickl, in questo in pieno accordo con il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini: “la solidarietà deve essere rinnovata nel settore della protezione delle frontiere”. Il governo austriaco ha sempre ritenuto infatti legittimo il poter negare il diritto di asilo politico a chiunque giunga nel paese come clandestino e abbia raggiunto l’Europa attraverso il sistema criminale della tratta/traffico di esseri umani. Anche il primo ministro austriaco Sebastian Kurz (il più giovane premier d’Europa), ha affermato: “non sono i più poveri che partono, ma coloro che possono pagare i trafficanti di esseri umani (bisognerebbe capire anche come li pagano)”.