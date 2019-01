Prima le offese, ora il sequestro di persona

Offese, insulti, minacce e parole pesanti. Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde sempre con garbo ed educazione a differenza di chi la pensa diversamente da lui. Da quando e' al governo si sentono paragoni assurdi e allucinanti pur di screditare il politico. Ha chiuso i porti? Colpa sua se gli immigrati muoiono in mare. Se non partissero dai loro paesi d'origine non accadrebbe tutto cio. Ma a quanto pare il Pd continua a portare avanti l'ossessione del fascismo, della xenofobia e del nazismo quando il messaggio e' un'altro. I clandestini non devono stare in Italia a bivaccare, a fare violenza e a spacciare droga nelle citta rendendole insicure. E soprattutto non possono continuare ad essere mantenuti dal popolo italiano senza fare niente. Ma perche tanta cattiveria nei confronti del leghista? Perche ha iniziato a dire basta al business delle cooperative, e a mettere in pratica il decreto sicurezza- immigrazione. Vogliamo vivere in un paese in cui il Far West prende il sopravvento? Certo che no! E soprattutto quando la pianteranno gli intelletto' di infangare una persona che cerca di riportare stabilita in un paese che in questi anni e' stato sommerso da irregolari? Indagare un Ministro che si occupa di sicurezza non solo e' assurdo, ma privo di senso. Andrebbe processato chi ha permesso l' invasione africana ad ogni costo.