In piazza a Roma per chiedere giustizia e decenza

Sabato 25 gennaio, a Roma, alle ore 15, a Piazza Santi Apostoli, si terrà il primo “Christian Day”, una manifestazione unitaria di Cattolici e protestanti (Evangelici) che “chiede giustizia e decenza” per i Cristiani nel mondo. Come ha affermato una delle promotrici, la scrittrice e blogger Silvana De Mari, si tratta di una iniziativa che non voler essere né strumentalizzata né connotata politicamente.

Organizzata dal movimento “Rialzati Italia”, vede l’adesione di varie associazioni del mondo cattolico, fra le quali e Giuristi per la Vita dell'avv. Gianfranco Amato e Pro Vita & Famiglia di Tony Brandi. “Ci saremo anche noi a difendere la nostra cultura, quotidianamente attaccata e offesa spesso proprio da chi grida alla non discriminazione e ai diritti civili da far rispettare”, ha dichiarato in proposito in una nota quest'ultima Onlus.

L'evento vedrà raccogliersi in piazza Santi Apostoli tutti coloro che si riconoscono nella fede cristiana oggi dissacrata e vilipesa e, come hanno sottolineato gli organizzatori, non intende manifestare contro nessuno, chiedendo però che vengano rispettati i diritti esistenti e la libertà di culto, rivendicando il giusto rispetto, a partire dal nostro Paese, alle figure che rappresentano il Cristianesimo, in particolare Gesù Cristo, “il più perseguitato ancora oggi”.

I cristiani infatti, nella sostanziale indifferenza dei governi occidentali, vengono oppressi sia in Italia sia all’estero, come ribadito recentemente dall'Osservatorio sulla intolleranza e la discriminazione contro i cristiani in Europa.

Siccome i cristiani sono di fatto vilipesi se non perseguitati tranquillamente perché facenti parte di un gruppo che non reagisce o interviene pubblicamente, per tentare di smuovere l’incredibile indifferenza almeno delle autorità nazionali si è pensata una manifestazione in favore della libertà di culto, con partecipanti di estrazione religiosa diversa, a similitudine delle Marce nazionali per la vita (quella italiana si terrà sabato 23 maggio a Roma) o dei due Family Day del 2015-2016.

Culto e cultura hanno infatti la stessa origine e, riprendendo sempre le parole di Silvana De Mari, “se si uccide il culto si uccide una civiltà”.