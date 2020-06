Affidi, Spadaro: "Tutela per minori e operatori seri"

"Era atto dovuto per il ministero eseguire l'inchiesta e il tribunale minori di Bologna si è messo a completa disposizione degli ispettori. Sono certo che il ministero, nella persona del ministro Bonafede, stia già valutando la costituzione di parte civile, in primis nell'interesse dei bambini, unico a cui il Tribunale minori, il sottoscritto tanto quale suo presidente ma anche quale padre biologico e adottivo, come i giudici minorili di Bologna, hanno sempre e unicamente prestato la dovuta attenzione e, anche, per ridare all'utenza fiducia nella figura del giudice dei minori". Lo ha detto il presidente del tribunale per i Minorenni di Bologna, Giuseppe Spadaro, sulle richieste di rinvio a giudizio nell'inchiesta sugli affidi nella Val d'Enza Reggiana.



"Chi ha sbagliato, assistenti sociali o psicologi, deve essere punito a conclusione di un giusto processo, che è anche nell'interesse di quegli operatori, e sono la maggioranza, che lavorano con dedizione, professionalità e serietà", ha aggiunto Spadaro.