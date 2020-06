Sgomento Cinquestelle: chi prenderà il posto di Di Maio?

''Tutti i passaggi fondamentali del M5s sono stati fatti con gli iscritti. E questo non farà eccezione. Su chi sarà il prossimo capo politico, al momento poco appassiona, è più un fatto mediatico che reale. Ma invece adesso è importante capire che strumenti avrà il futuro capo politico''. Lo dice intervistato da Il Tempo, Francesco Silvestri, deputato M5s a proposito del dibattito sulla corsa alla nuova leadership del Movimento. ''E tra questi, sicuramente, io - sottolinea - prediligo una sorta di collegialità di persone che gli diano supporto. Esempio. Di Maio ha fatto un ottimo lavoro ma ha ereditato un ruolo per cui non si sapeva chi doveva aiutarlo e chino, e questo ha pagato in un certo senso''.



Sul fatto che stia prendendo corpo l'idea di un congresso del Movimento e sul ruolo di Di Battista dichiara: ''Di Battista non è mai stato solo. E una risorsa essenziale nel Movimento che ha fatto delle scelte che l'hanno reso distante per un po' di tempo. Ma un movimento che ambisce a riorganizzarsi e continuare ad affermarsi nello scenario politico ha bisogno di Alessandro Di Battista come ha bisogno di tutte le sue componenti''. ''E' ovvio - prosegue Silvestri - che dopo circa sette anni di attività frenetica che ci hanno visto partire dal più piccolo consiglio municipale e arrivare alla governo nazionale passando per un'opposizione accanita e tante esperienze regionali con sindaci di grandi città, abbiamo bisogno di fermarci, dirci in maniera schietta quali problemi abbiamo incontrato per poter riorganizzare un movimento che ha pagato un po' la velocità con cui s'è evoluto''.



Silvestri afferma poi di sostenere la linea Grillo - governativi piuttosto che la linea Casaleggio-Di Battista: ''Diciamo di Grillo ma non è un fatto di collocazione perché - spiega - una gestione collegiale non è soltanto Grillo che la vuole''. ''Il fatto è che - conclude - qualsiasi capo politico che non ha un supporto collegiale dietro rischia di non farcela. Poi va da sé che un cambiamento passa per le revisioni statutarie".