Autonomia, Conte incontrerà i Governatori

"Ho appena finito di parlare al telefono con il premier Conte. La volontà della Lega è di arrivare fino in fondo, l'autonomia non si ferma. Lui è d'accordo". Così la ministra Erika Stefani in un'intervista al Corriere della Sera. "Per ragioni d'agenda, non politiche. Così mi ha assicurato Conte. Domani ci vedremo con il ministro della Cultura Bonisoli e all'inizio della prossima settimana con il ministro dell'Economia Tria. E il premier mi ha annunciato che fisserà un incontro con i presidenti di Veneto e Lombardia per valutare con loro il testo dell'intesa, prima dell'approdo in Consiglio dei ministri".



Sulle tensioni tra Lega e M5s, Stefani spiega che: "Quello tra noi e il M5S non è un matrimonio fondato sull'amore ma su un contratto. Se non viene rispettato, è dura andare avanti. I fronti aperti sono tanti ma io sono fiduciosa, in un anno abbiamo dato risposte importanti al Paese e anche sull'autonomia essere arrivati a far incontrare premier e governatori la considero una vittoria. E' una rivoluzione lenta, anche se a volte la trattativa è frustrante".



"L'intesa", ha aggiunto, "sarà chiusa quando i presidenti di Regione diranno sì alla controproposta elaborata dal governo. Tocca a loro l'ultima parola". La trattativa più dura, secondo Stefani, sarà comunque quella sui fondi. "Senza quella non c'è autonomia, sarebbe come un condominio privo di fondamenta. Lì ci attende la vera trattativa, la più dura".



Salvini? "Non c'è stato un solo momento in cui io abbia dubitato di lui", ha concluso la ministra; "è vicepremier, ministro, segretario della Lega: la sua agenda fa paura. Ma il suo sostegno all'autonomia non è in discussione".