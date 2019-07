Kompagne, è il Capezzolo Day!

La solidarietà pro clandestini assume ogni giorno connotazioni sempre più surreali. Adesso ci si inventa pure una sorta di Capezzolo Day, in onore della tedesca Carola Rackete, che si è presentata in Procura senza reggiseno. A scuola (ma non sono chiuse?), a far la spesa e in ufficio, dice l'appello, rigorosamente senza reggiseno. Sabato 27 luglio è stato indetto il #freenipplesday, giornata anche in supporto della capitana Sea Watch. Con tam tam social e hashtag Twitter.



"L'iniziativa nasce da due ragazze di Torino ma la location dell'evento è tutto il mondo: l'invito, infatti, è alle donne a non indossare il capo nella loro quotidianità così da normalizzare un dettaglio che è finito più volte sotto ai riflettori gridando allo scandalo", scrive La Stampa.



Radical chic già sul piede di guerra, pronte a raccogliere l'invito. Vien da chiosare: meno male che la Rackete è attivista pro migranti; fosse stata pro gay non oso pensare cosa i kompagni e kompagne avrebbero voluto esporre al cielo...