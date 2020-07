Milano, arrestato lo stupratore del Parco Monte Stella

“Prima di tutto mi complimento con le forze dell’ordine per il lavoro di indagine che in tempi rapidi ha consentito l’arresto del clandestino senegalese identificato quale autore dello stupro avvenuto la scorsa settimana in zona San Siro”. Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, che prosegue: “Stando alle notizie di cronaca, l’arresto è avvenuto nei presso di un mercato abbandonato, teatro di degrado e di ritrovo per immigrati clandestini e clochard”.



“Uno dei tanti bivacchi nella Milano del PD e di Sala che diventano dei veri e propri rifugi dove gli immigrati irregolari si possono nascondere salvo poi girare per la città, sentendosi liberi di compiere qualsiasi tipo di azione”. “Il degrado che attanaglia il capoluogo lombardo – afferma Scurati - fa sì che vi siano interi quartieri abbandonati a sé stessi”. “Il Sindaco Sala dovrebbe comprendere come non esista solo il centro di Milano: ci sono strade, piazze dove vivono i milanesi e dove ogni giorno si recano commercianti, cittadini e pendolari che meritano sicurezza e rispetto”.